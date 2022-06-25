ليبيا تحصل على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض دولياً

تحصلت ليبيا على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم “الزيتون الطرابلسي الليبي” من المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة ومقره العاصمة الإسبانية مدريد؛ وذلك في احتفالية حضرها وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمر كتي وسفير ليبيا في مملكة أسبانيا وليد بشير أبو عبدالله ومدير مركز بحوث التقنيات الحيوية د.أدم الزغيد.

يُشار إلى أن مجلس الدولي للزيتون هو منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون حيث يعتبر المجلس لاعبًا حاسماً في المساهمة في التنمية المستدامة لزراعة الزيتون.