ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 June, 2022

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نداء إلى حجاج بيت الله الحرام بسرعة التوجه لمراكز الرعاية الصحية؛ كل حسب منطقته؛ وذلك لتلقي طعم الأنفلونزا الموسمية.

وكان فريق من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، أعد أمس الجمعة نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب بيان صادر عن المركز.

وجهّز فريق من مكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات بالمركز البطاقات الإلكترونية الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في المركز إلى حين مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وكان قد غادر صباح اليوم السبت أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة بطرابلس قاصدين الأراضي المقدسة، حيث تقل طائرة الخطوط الجوية الليبية الفوج الأول الذي يضم 250 حاجاً نحو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.