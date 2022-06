مجلس النواب يشارك في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة

ليبيا – شارك وفد مجلس النواب الذي يضم نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة والنائب محمد الفيرس ، وممثلي مجلس النواب في البرلمان العربي عبد السلام نصية وابو صلاح شلبي، في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها.

والقت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة كلمة المجلس التي أكدت فيها بأن مجلس النواب كثف جهوده على مستويات عدة لصياغة منظومة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وترسيخ وحماية حقوق الأنسان التي تقوم على تعاون وشراكة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأشارت إلى أنه رغم التحديات التي تشهدها ليبيا والإنقسامات السياسية فإنها اتخذت خطوات حثيثة نحو مكافحة الإتجار بالمهاجرين، فعلى المستوى التشريعي يُجرم القانون الليبي الإتجار بالبشر وينص على عقوبات مشددة ضد المتاجرين.

وأكدت أن ليبيا تعتزم إصدار قانون خاص ينظم تجريم الإتجار بالبشر ويُشدد العقوبات ضد المتاجرين بالبشر وأيضاً أصدرت السلطة التشريعية العديد من القوانين التي بموجبها تُصادق على الإتفاقيات التي دخلت فيها ليبيا مع دول الجوار من أجل تعزيز أمن الحدود ومكافحة المُهربين وعصابات الإتجار بالبشر.

وبيّنت أنه على المستوى المُؤسسي تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الهجرة ووكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المُهاجرين ضمن الحكومة الجديدة التي منحها مجلس النواب الثقة والتي يعول عليها الليبيون وينتظرون دعمها من المجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين ويتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الصدد والبحث عن حلول ومعالجات مشتركة .

الجدير بالذكر بأن مؤتمر نابولي حظى بمشاركة واسعة من عديد الدول وتواصل على مدى يومين.

