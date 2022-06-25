رئيس مجلس النواب خلال لقائه بأعضاء لجنة المسار الدستوري: نثمن الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الإستقرار في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت بمكتبه في مدينة القبة أعضاء لجنة المسار الدستوري عضو مجلس النواب الهادي الصغير وعضو اللجنة عبدالله علي عبدالله.

وأطلع المستشار صالح خلال اللقاء على ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أشاد بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري لتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المُنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، مؤكداً بأن الجهود الوطنية المبذولة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الإنقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في بلادنا.

كما ثمن رئيس مجلس النواب الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الإستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول الي المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية، مقدماً جزيل شكره لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لإستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية.