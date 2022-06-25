الحنيش: البيان الخماسي أمسك العصا من المنتصف

اعتبر عضو مجلس النواب (محمد الحنيش) السبت، أن البيان الأمريكي الأوروبي أمسك العصا من المنتصف بشأن السلطة التنفيذية؛ حيث لم يدعم حكومة الوحدة الوطنية ولم يعترف بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حسب وصفه.

وأضاف (الحنيش) أن هذا البيان هو دعوة إلى إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه إلى حين إنتاج حكومة ثالثة توافقية قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن البيان أكد أيضا على ضرورة التهدئة ورفض أي إجراءات تؤدي إلى العنف أو تزيد من الانقسام.

ورجّح (الحنيش) استمرار البعثة الأممية في إدارة الأزمة عن طريق التفاوض بين مجلسي النواب والدولة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الدول الغربية منشغلة حاليا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما يعنيها من ليبيا في هذا الوقت هو استقرار الأوضاع الأمنية واستمرار تدفق النفط.