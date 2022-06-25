ليبيا الان

الحنيش: البيان الخماسي أمسك العصا من المنتصف

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عضو مجلس النواب (محمد الحنيش) السبت، أن البيان الأمريكي الأوروبي أمسك العصا من المنتصف بشأن السلطة التنفيذية؛ حيث لم يدعم حكومة الوحدة الوطنية ولم يعترف بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حسب وصفه.

وأضاف (الحنيش) أن هذا البيان هو دعوة إلى إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه إلى حين إنتاج حكومة ثالثة توافقية قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن البيان أكد أيضا على ضرورة التهدئة ورفض أي إجراءات تؤدي إلى العنف أو تزيد من الانقسام.

ورجّح (الحنيش) استمرار البعثة الأممية في إدارة الأزمة عن طريق التفاوض بين مجلسي النواب والدولة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الدول الغربية منشغلة حاليا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما يعنيها من ليبيا في هذا الوقت هو استقرار الأوضاع الأمنية واستمرار تدفق النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك