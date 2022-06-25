صالح: جهود لجنة المسار الدستوري تؤكد حرص الجميع على إنهاء الانقسام

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جهود لجنة المسار الدستوري المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والدولة تدل على حرص الجميع على إنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع أعضاء لجنة المسار الدستوري وهم الهادي الصغير وعبدالله علي عبدالله بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة وأشاد بجهود لجنتي مجلسي النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري لتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وثمن صالح الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لإستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية.