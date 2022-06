الهيئة العامة لشؤون الحج: انطلاق أولى رحلات الحجاج بنحو 250 حاجاً

ليبيا – كشف المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي السبت عن انطلاق أولى رحلات الحجاج للعام 1443 من مطار معيتيقة بنحو 250 حاجا.

العقيلي أشار في تصريح لقناة”ليبيا بانرواما” إلى أن الرحلات ستكون تباعا من خلال مطارات الأبرق وبنينا وسبها ومعيتيقة ومصراتة بواقع رحلتين يوميا، لافتا إلى أن ثاني الرحلات ستنطلق عند 8 مساءً من اليوم السبت عبر مطار معيتيقة.

وكانت الهيئة العامة للحج والعمرة أفادت في وقت سابق استكمال تجهيزاتها في تسكين الحجج بالمشاعر المقدسة عبر التعاقد مع شركات سعودية متخصصة ووفق معايير معتمدة عالميا.

