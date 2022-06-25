انفجار مولد كهربائي في منزل يودي بحياة عائلة كاملة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر انفجار مولد كهربائي في منزل بمنطقة سوق الجمعة اليوم ما تسبب في وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة .

وأوضحت المصادر أن المتوفين جراء الانفجار هم الأب محمد الترهوني، الأم نعيمة فرج الورفلي. والابن أحمد محمد الترهوني، والابنة (ميار محمد الترهوني).

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء تشغيل المولد بعد انقطاع الكهرباء.

وكشف تقرير شهري للشركة العامة للكهرباء عن وفاة خمسة أشخاص بسبب انقطاعات الكهرباء في سهل بنغازي خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو وحتى 29 يوليو من العام المنصرم.

وأوضح التقرير وفاة أم وابنها جراء انفجار مولد الكهرباء في بنغازي بتاريخ 27 يونيو 2021 فيما توفيت أم بسبب اشتعال النار جراء “شمعة” في أجدابيا يوم 29 يونيو 2021.

وكما كشف التقرير، وفاة طفل يبلغ 14 عامًا في بنغازي إثر تعرضه لصعق كهربائي عند محاولة إطفاء مولد لتوليد الكهرباء يوم 24 يوليو 2021، كما توفي شخص ببنغازي نتيجة صعقة كهرباء داخل محطة توزيع للكهرباء يوم 29 يوليو 2021.

وتعيش مدن ليبيا على أزمة قديمة جديدة، وهي انقطاع التيار الكهربائي فيما يُعرف بظاهرة طرح الأحمال، والتي تزداد ساعات انقطاعها في فصلي الشتاء والصيف.

وتتراوح ساعات طرح الأحمال من مدينة إلى أخرى، حيث تعيش أحياء العاصمة طرابلس على 8 ساعات يوميا، لتتكرر في بعض الأيام عملية طرح الأحمال مرتين في اليوم.