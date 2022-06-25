اقعيم يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد الولايات المتحدة للسلام

التقى وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أمس الجمعة مسئولي معهد الولايات المتحدة للسلام ومركز شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وناقش رئيس معهد الدولايات المتحدة إيلي أبو عون والوفد المرافق مع قعيم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

كما تطرّق اللقاء إلى آلية الشروع في إقامة حزمة من الدورات التدريبية للفئات المُستهدفة في مختلف المجالات.

وأكد قعيم إستعداد وزارة الداخلية التام لتقديم يد العون لأعضاء المعهد، فضلا عن تسهيل حركة التنقل والتأمين خلال أداء عملهم في مدن ومناطق البلاد.

وأوضح أنه لن يتوانى في تقديم المساعدة لكل ما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن .