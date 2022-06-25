شركة الكهرباء: تغيير بعض الوحدات إلى الوقود السائل بسبب نقص الإمدادات

أصدرت الشركة العامة للكهرباء توضيحا بشأن نقص إمداد الوقود بالجناح الشرقي وتأثيره على وحدات الإنتاج وزيادة ساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الكميات المتوفرة حاليا من الغاز تبلغ 70 مليون قدم مكعب لإنتاج 400 ميغا وات وهو ما دفع الشركة لتغيير بعض الوحدات من غاز إلى وقود سائل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المجموع الكلي الناتج عن انخفاض كميات الغاز لمحطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة يصل إلى حوالي 1080 ميغا وات وبينت أن توقف حقل بالطفل الذي ينتج 100 مليون قدم مكعب مع حقل الساحل الذي انخفض من 110 إلى 70 قدم والذي يعمل حاليا هو حقل الاستقلال (التحدي) 70 مليون قدم مكعب.