عبد العزيز: نحن في انتظار الدبيبة لكي يفي بوعده ويضع خارطة طريق واضحة لإنتخابات برلمانية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن المصالحة لابد أن يرافقها انصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أفسد البلاد والعباد وساهم في قتل الليبيين وتدمير بيوتهم دون مبرر.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن المصالحة التي لا تعاقب الظالم ترسخ لمرحلة جديده للإحتراب بين الليبيين.

وأضاف :” تعاملنا مع هؤلاء سنوات ونعرف طريقتهم بالتفكير وهذا لن يعطي مجال لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة لانتاج خارطة الطريق واضحة المعالم والتواريخ لانجاز الاستحقاق الانتخابي لانتخابات برلمانية ونحن في انتظار ان بوفي بوعوده ويخرج بخارطة طريق واضحة تضع نهاية لهذه المراحل الإنتقالية”.

ورأى أن السجن والمحاكمة هو مكان عقيلة صالح وكل من تولى السلطه بعد “فبراير”.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع المصالحة الجميع يعلم ليس هناك عاقل لا يريد المصالحة لكن بنفس الوقت ليس هناك عاقل وينظر للبعيد يمكن ان يمرر اي مصالحة! المصالحة لابد ان يرافقها انصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، عقيلة صالح لم يترك أمر الا فعله، ان يكون طرف بهذه المصالحه! من دخل عقيلة للمصالحه هم ضدها، عقيلة صالح افسد البلاد والعباد وساهم في قتل الليبين وتدمير بيوتهم واعطى الاذن بالعدوان على طرابلس دون مبرر! وذهب للسيسي وقال له دمر واقصف الليبيين وتوجه للروس وجماعته، اليوم عقيلة صالح حمامة سلام! المصالحة التي لا تعاقب الظالم ترسخ لمرحلة جديده للإحتراب بين الليبين.

عقيلة صالح مكانه السجن والمحاكمة وكل من تولى السلطه بعد فبراير. نحن جالسين نحاكم جماعة النظام السابق ومصرين على محاكمتهم نتيجة الدمار والقتل! والمليارات التي صرفها حفتر ومصرف ليبيا والرتب التي اعطيت لاولاده والحروب والقتل والدمار وجنجويد، من يتكلم بالمصالحه يجب ان يكون عاقل والليبيين لهم تاريخ مع المصالحه.

موضوع باشاآغا لا ادري هل استيقظ بانه مضحوك عليه أم لا لكن اعتقد تصريح الامم المتحدة باستمرار الدبيبة كان واضح والمستشارين مع باشاآغا يكبروا راسه وكل يوم يخسر لانهم ذهبوا وسلموا مفاتيح الملف الليبي للبعثة والسفراء، عندما وقفنا ضد باشاآغا وعقيلة وحفتر لأن نحن متأكدين ان هذا مشروع لعودة الاستبداد والديكتاتورية وناس عندها شبق للسلطة وخسرت معركة جنيف وتريد ان ترد هزيمتها، تعاملنا مع هؤلاء سنوات ونعرف طريقتهم بالتفكير وهذا لن يعطي مجال لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة ان تسوف في انتاج خارطة الطريق واضحة المعالم والتواريخ لانجاز الاستحقاق الانتخابي لانتخابات برلمانية ونحن في انتظار ان بوفي بوعوده ويخرج بخارطة طريق واضحة تضع نهاية لهذه المراحل الإنتقالية.

خرجت علينا ناشطه اسمها وفاء البوعيسي، قالت مالذي يقدموه حفظة كتاب الله لليبيا! هذه النوعية فاهمين ما يريده مؤسسات الصد عن سبيل الله وبالتالي عندما تهاجم الاسلام والقرآن وحفظة القرأن ـنهم ببغاوات! ما الجراءه على كتاب الله و اهل القرآن؟.

استفزنا ما حدث في مشهد على قناة سرت المحلية مدير مستشفى ابن سيناء والرئيس التعليمي يدخل عليه مدير مكتب مدير المستشفى ليضرب المذيع أمام الليبيين. اطالب الاعلامين ان يقفوا ضد هؤلاء البلطجية ويتم ايقاف المدير ومدير مكتبه ووضعهم بالسجن.

أما بالنسبة لمشكلة الكهرباء فقد وصلني أكثر من شكوى بهذا الخصوص للحديث عنه ونسأل الله الفرج ولذلك يجب محاسبة الجميع ومن قصر في عمله فقد ت صرف المليارات على الكهرباء.

The post عبد العزيز: نحن في انتظار الدبيبة لكي يفي بوعده ويضع خارطة طريق واضحة لإنتخابات برلمانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية