أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن رئيس نقابة الخبازين “اخريص محمد” أن هناك نقص كبير في الدقيق تزامن مع ارتفاع يومي في أسعاره .

وقال محمد في تصريحات صحفية إن سعر قنطار الدقيق وصل في بعض الأنواع إلى 310 دينار، بينما وصل في منطقتي غات والعوينات إلى 460 دينارا للقنطار، مضيفا أن التسعيرة القانونية غير معمول بها.

وأشار إلى أن كمية من الدقيق استوردت من تركيا بأسعار السوق وهناك أنباء عن مساع لدعم هذه الكمية من الدولة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم النقابة العامة للمخابز علي أبوعزة إلى أن أسعار الدقيق ارتفعت 30 دينار عن السعر المحدد من وزارة الاقتصاد، فيما بقي سعر صندوق الزيت ثابتا عند 130 دينار.

وكشف أبو عزة عن عزوف أصحاب المخابز عن طلب الدقيق بأسعار الدولة، الأمر الذي يشكل خسارة لهم، مطالبا بتدخل الجهات المسؤولة لدعم الدقيق كما يحدث في مصر وتونس .

ونبه إلى مخاوف من احتمالية انعكاس غلاء الدقيق على سعر الخبز مما يسبب ضررا للمواطنين .