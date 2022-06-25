أوحيدة: البيان الخماسي مبهم والكرة الآن في ملعب باشاغا

وصف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، البيان الخماسي المشترك بشأن ليبيا بالمبهم، ورأى أن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

أوحيدة، وفي تصريحات صحفية، قال: “يمكن إجراء تعديل وزاري والتواصل مع الأطراف المحلية للوصول لأكبر قدر من التوافقات”، مستدركا بأن “المشكلة تقع في عبد الحميد الدبيبة فهو لا يريد تسليم السلطة، حتى وإن شكلت حكومة جديدة، وكذلك مجلس الدولة المنقسم”.

وأبدى أوحيدة تخوفه من الدخول في مباحثات حول حكومة جديدة، مضيفا أن “الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان شُكّلت بناء على توافق مع مجلس الدولة، وبعدها رئيس المجلس تراجع، فمن المتوقع أن نصل معهم لتوافق جديد، ومن بعده يتم مخالفته مثل السابق”.