المنقوش: خبر اغتيال “سلوى بوقعيقيص” مازال غصة في قلوبنا

طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش بتطبيق العدالة في قضية الناشطة الراحلة سلوى بوقعيقيص.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”: “في الذكرى الثامنة لاغتيال صوت الدولة المدنية وحقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، لا يزال خبر اغتيالها غصة في قلوبنا وتذكير لنا جميعًا بإكمال المسير نحو دولة القانون والديمقراطية”.

وأضافت المنقوش: “سلام لروحها ولكل روح مناضلة فارقتنا، العدالة لسلوى”.

جدير بالذكر أن سلوى بوقعيقيص كانت محامية وناشطة سياسية وحقوقية ليبية وأحد مؤسسي المجلس الوطني الانتقالي المنتهي ولايته، وشغلت منصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وتم اغتيالها في منزلها في 25 يونيو 2014 من قبل ملثمين.