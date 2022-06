البحباح: حكومة الوحدة انتهت شرعيتها ويجب عليها التسليم إلى حكومة ليبية موحدة

ليبيا – علق الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى البحباح على بيان الدول الخمس(3+2) بشأن الوضع في ليبيا.

البحباح قال في تديونة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبو” إن “ملخث البيان أن حكومة الدبيبه انتهت شرعيتها ويجب عليها التسليم إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بعدما فشلت في الوصول بالبلاد لانتخابات وفق خارطة جنيف”.

