شكشك يخاطب الدبيبة والكبير بشأن إيقاف علاج المرضى بالأردن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مراسلة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن الخلاف بين لجنة ديون العلاج في الأردن والسفير الليبي، والذي تسبب في إيقاف العلاج عن المرضى الليبيين.

وتضمنت مراسلة رئيس ديوان المحاسبة الإشارة إلى قرار رئيس الحكومة رقم (262) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، بعد توارد اخبـار بـشـان اعـتـزام عـدد مـن المستشفيات الأردنيـة التوقـف عـن تقـديـم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين بسبب تأخر سداد الديون لصالح هذه المصحات.

أسباب تأخر تسديد الديون

وقال ديوان المحاسبة، إنه مـن خـلال البحـث تـبـيـن له أن أسباب تأخر تسديد ديون المصحات الأردنيـة يرجـع إلى وجـود خـلاف بين السفير الليبي في الأردن واللجنة المشكلة بموجب قـرار مجلـس الـوزراء (2021/262) بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ديـون الـعـلاج بالخارج حـول طريقـة تحويـل الأمـوال والسداد.

وتابع الديوان “يطالب السفير بضرورة إحالة الوديعـة إلى السفارة وهي مـن تقوم بالإشراف علـى عمليـة السداد، فيما تتمسك اللجنة برأيها بـضـرورة الإحالة مباشـرة إلى المصـحـات بعـد المراجعـة وهـذا وفقـاً لاشتراطات وضعها مصرف ليبيا المركزي لإنفاذ عمليات السداد” .

خلاف

وأكمل “كذلك تأخر اللجنة المشار إليها في تنفيذ مهامهـا المكلفـة بـهـا بـالرغم مـن أن قرار تكليفها صـدر بتاريخ 2021/08/31، ومـع هـذا لم يتم اختيار وتكليف مكتب مراجعـة إلى تـاريـخ الـيـوم وأن مـا قـامـت بـه اللجنـة هـو دعـوة مكاتب المراجعة لتقديم عروضها ولم يـتـم فـرز هـذه العروض وترسية تقـديم الخدمـة إلى هـذا الـتاريخ، ويرجع السبب في ذلك أيضـا إلى الخلاف الحاصـل بـيـن السـفير واللجنة المشار إليهـا، حيـث استلم السفير العـروض المقدمة من شركات المراجعة ورفض إحالتها إلى اللجنة للمفاضلة فيما بينها”.

وقال شكشك، إن اللجنة المذكورة أوصت في محضر اجتماعها الثامن المنعقد بتــاريخ 2021/10/26 م بالمكتب الصحي بالسفارة الليبيـة بعمان بتحويل مبلغ 14,138,557.00 مليون دولار أمريكي يمثـل نـسـب مـاليـة مـن الـديون للمستشفيات الأردنيـة المستمرة في قبـول وعـلاج المرضـى الليبيين إلى حين استكمال إجراءات تكليف شـركة مراجعة.

وأوصى شكشك، بضرورة مراعاة حالة المرضى وعـدم تحميلهم مسؤولية هذه الخلافات بحـث السـفارة واللجنـة بضرورة العمـل بـروح الفريـق الواحـد وإنهاء الخلاف الحاصل في أسرع وقـت ومعالجة مشكلة توقـف المستشفيات عـن تقـديم الخدمـة مـن خـلال النظـر في توصية اللجنة المشار إليها أعلاه.

كما أوصى رئيس الديوان كذلك بالإسراع في تكليف مكتب مـراجـعـة مـن قبـل اللجنـة وإحالة الوديعة إلى حسـاب السفارة وفـق نـتـائج المراجعـة علـى أن يـتـم استخدامها بـأوامر تحت إشراف اللجنـة بحكم اختصاصها، و وضـع خطـة تنظم عملية السداد وفـق مخرجات المراجعة وتراقب عملية تحويل الأمـوال إلى المستشفيات المستفيدة وتقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة وصورة منه إلى ديوان المحاسبة.