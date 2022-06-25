العرفي: المشري يتعرض لضغوط تجعله يغير مواقفه

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن تشكيل الحكومة الليبية كان نتيجة لحالة توافق ليبي ليبي لم نصل إليه منذ 2014، وإذا دخلنا في اجتماعات لحكومة جديدة لن نصل إليها ويمكن أن تعيدنا إلى نقطة الصفر.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية: “حتى لو شكلت حكومة جديدة لن تكون هناك نتيجة لأن المشكلة في عبد الحميد الدبيبة فهو لا يريد تسليم السلطة وكل أفعاله مؤخرا من استعراضات عسكرية وغيرها تظهر ذلك”.

ورأى أن البيان الخماسي بشأن ليبيا لن يؤثر على اجتماعات جنيف المرتقبة بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، فالرجلان متوافقان منذ البداية ولكن هناك ضغوط تمارس على المشري تجعله يغير مواقفه.