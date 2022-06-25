عون: لن أعلن عن المرشحين لخلافة صنع الله إلا أمام الدبيبة

نفى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون صحة الأخبار المتداولة بخصوص بعض الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط.

وقال عون في تصريحات صحفية، إنه لن يعلن عن الأسماء المقترحة إلا لرئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن المادة 2 في القرار رقم 10 / 79 تنص على أن المؤسسة الوطنية ذراع تنفيذية تلحق بوزارة النفط ولا علاقة لمجلس النواب بالمؤسسة ومجلس إدارتها، على حد قوله.

يشار إلى أن الدبيبة وافق على طلب عون للإطاحة بمصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في جادو أول من أمس الخميس.