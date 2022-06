ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية إن البيان الخماسي الأمريكي الأوروبي حول العملية السياسية في ليبيا يشير إلى أن الحل هو إيجاد حكومة ثالثة بديلة عن الحكومتين عبر حوار ليبي برعاية أممية.

زولية اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن هذا الحل سيكون بتشكيل لجنة حوار وطني من مختلف التوجهات بآلية تضمن عدم التورط في نفس المعوقات السابقة وتمثل جميع التوجهات والأطياف السياسية، مرجحًا بقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى حين اختيار الحكومة الجديدة قبل 6 أشهر.

واستعبد إعادة إحياء لجنة الحوار الـ 75 التي قال إنها تورطت في شبهات وتحصلت على مكاسب في شكل مناصب، لافتًا إلى أن ترحيب الحكومتين بالبيان الخماسي يأتي من باب المناكفة وإعطاء إيحاء بأن الكل يسعى للحل والوصول إلى الانتخابات.

زولية: ترحيب الحكومتين بالبيان الخماسي يأتي من باب المناكفة

