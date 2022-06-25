مجلس الأمن يناقش أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا الإثنين

يعقد مجلس الأمن الاثنين المقبل جلسة حول الوضع في ليبيا تتخللها إحاطة مفتوحة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بتعقبها مشاورات مغلقة من أعضاء المجلس.

وبحسب بيان لمجلس الأمن فأنه من المتوقع أن تركز المباحثات المغلقة على أزمة السلطة التنفيذية و”الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا الناجمة عن إنشاء هيكلين حكوميين متنافسين”، حسب البيان.

كما ستتضمن الجلسة إحاطة مفتوحة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو لعرض جهود المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز للتوسط بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لرسم مسار قائم على الإجماع نحو الانتخابات.

وأشار الموقع إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن قد يثيرون قضية أخرى وهي قيادة البعثة؛ إذ سيطالبون من خلال هذه الجلسة الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا ليان كوبيش المستقيل من منصبه.