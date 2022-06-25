البركي: ما يحدث في ليبيا من انقطاع متكرر للتيار الكهربي.. جريمة بشعة

قالت الإعلامية والناشطة ريم البركي، إن ما يحدث في ليبيا من انقطاع متكرر للتيار الكهربي، لمدد تصل إلى 15 ساعة، هو جريمة بشعة، تستوجب محاكمة كل مسئول مقصر، لا يقدر العذاب الذي يعيشه الشعب بسبب غياب الكهرباء، ولا يدرك هؤلاء المسئولون أن انقطاع التيار الكهربي بهذا الشكل يهدد أرواح المرضى في المستشفيات والأطفال في الحضانات، وتألمنا جميعًا من مشهد الأب الذي جلس بجوار مولد كهربي في الشارع كي يتمكن من توفير الأكسجين لابنه.

أضافت في تدوينة بفيسبوك أن في أي دولة محترمة، يحاسب أي مسئول يقصر في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لأن توفير هذه الخدمات جزء أصيل من واجبات الدولة، وإن عجزت عن توفيرها فهذا يعني انتهاء شرعيتها، لأنها حينئذ لا تعامل أفراد الشعب كمواطنين ولا تقدر مشكلاتهم، وفي تايوان، نهاية عام 2017، استقال وزير الاقتصاد، لي تشيه-كونج، بعدما حدث عطل بمحطة لتوليد الكهرباء تسبب في انقطاع التيار عن ملايين الأسر بأنحاء البلاد وسط موجة من الطقس الحار، لم يتحمل أن يقف أمام الناس كمسئول وقد أضر بهيبة الدولة، أما في ليبيا، فلا نرى إلا الوضاعة من المسئولين.

وتابعت أنه من المفترض أن خدمة الكهرباء تقدم للمواطنين وفقًا لتعاقدات بينهم وبين الدولة، بموجبها تضمن الدولة توفير التيار الكهربي باستمرار، بمقابل مادي، ومن المفترض قانونًا أن كل مواطن تضرر بسبب انقطاع التيار يحق له الحصول على تعويضات من الدولة، ويجوز له مقاضاة المسئول المتسبب في ذلك، إن كنا في دولة بحق.