5 حالات متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض خمس إصابات بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 02%، خلال الفترة من 18 إلى 23 يونيو الجاري، وذلك بعد فحص إجمالي 1464 عينة.

وبلغ متوسط عدد العينات 244، والحالات المتعافية من الفيروس خمس، فيما لم تسجل أية حالات وفاة، وفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي رقم «691»، الصادر عن مركز مكافحة الأمراض.

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وبذلك، ارتفعت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2022، إلى 502 ألف و138 حالة، بينها 69 نشطة، و495 ألفا و639 شفاء، و6430 وفاة.

في حين بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2 مليون و269 ألفا و135 شخصا، فيما تلقى مليون و183 ألفا و940 شخصا الجرعة الثانية، و126 ألفا و687 شخصا الجرعة الثالثة التعزيزية.