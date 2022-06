ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن البيان الخماسي الأمريكي الأوروبي بشأن الوضع في ليبيا مبهم ويزيد من إرباك وتعقيد المشهد السياسي كما أنه يعطي إيحاء إلى أن هناك طريقا ثالثا.

بن شرادة قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن أحد السيناريوهات المتوقعة خاصة بعد فشل الأجسام التشريعية في التوافق هي لجوء البعثة الأممية -في تنفيذ هذه الخطة- إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الموقّع بالصخيرات والذي شكل مرجعية لإنتاج ملتقى الحوار بجنيف.

يشار إلى أن المادة 64 من الاتفاق السياسي تنص على (أن للحوار السياسي الليبي، بعد إقرار هذا الاتفاق، أن ينعقد استثناء، بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر فيما يعتقد أنه خرق جسيم لأحد بنوده)

The post بن شرادة: البيان الخماسي الأمريكي الأوروبي مبهم ويزيد من إرباك وتعقيد المشهد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية