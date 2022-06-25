الصغير ينتقد “باشاغا” و”الدبيبة” لترحيبهما ببيان الوصاية المالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير، ترحيب رئيسي الحكومتين المؤقتة والوحدة، ببيان الوصاية المالية الدولية .

وقال الصغير في تدوينة له على صفحته على فيسبوك، ” فتحي والدبيبة يرحبون بالبيان الذي يتضمن وصاية مالية دولية بغطاء من أجسام أصر البيان على وصفها بالمنتهية الصلاحية.

مفتاح احتكار التدخل بالشأن الليبي

وأوضح الصغير “بالمختصر الأمريكيين أقنعوا حلفائهم الأوروبيين بأن التحكم في الأموال هو المفتاح لضمان احتكار التدخل في الشأن الليبي.

ونوه الصغير إلى أنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن “اجتماع تونس هدفه هيمنة أمريكية على الصرف من واردات النفط، بعدها تصبح أمريكا المتحكم الوحيد بالملف الليبي وافراغ البعثة الأممية من محتواها وإضعاف بقية المتدخلين”.

ترحيب باشاغا

ورحب رئيس الحكومة المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن دول “فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية”، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وقال باشاغا في تصريح له “بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قِبل مجلسي النواب والدولة. أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال.

بيان الدول العظمي

هذا وقالت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا إنّ خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 وهو ما لم يكن.

الدول الخمس وفي بيان مشترك، شدّدوا على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مرحبين في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة.

انتخابات رئاسية وبرلمانية

ودعت الدول الخمس مجلسي النواب والدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

ورفضت الدول الخمس بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.

وحثّ البيان المشترك القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.

ونوهت الدول الخمس إلى أنّها تتوقع التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وأنّ العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبول.

وأكّدت الدول على أنّ موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.

وحثّت الدول الخمس قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.