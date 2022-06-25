معزب: البيان الخماسي يؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حكومة موحدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب السبت، إن البيان الأمريكي الأوروبي يؤكد أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حكومة موحدة، كما أشار إلى أن مسارا تحاوريا جديدا سينطلق بعد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا المقررة الاثنين المقبل.

وأضاف معزب أن هذا البيان الخماسي شدد على أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة ما زال قائما ويعول عليه لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، الأمر الذي قد يقطع الطريق أمام محاولة أي طرف خارج هذين الجسمين لعرقلة المسار الدستوري وتقويض العملية السياسية في ليبيا.