عقيلة صالح: لجنتا مجلسي النواب والدولة تحرصان على إنهاء الانقسام السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت بمكتبه في مدينة القبة أعضاء لجنة المسار الدستوري عضو مجلس النواب الهادي الصغير وعضو اللجنة الدكتور عبدالله علي عبدالله.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان إن عقيلة اطلع خلال اللقاء على ما حققته اللجنة خلال جولات الحوار بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب البيان، أشاد عقيلة صالح خلال اللقاء بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري بتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المُنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مؤكداً أن الجهود الوطنية المبذولة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في بلادنا.

وثمّن رئيس مجلس النواب الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية، مقدماً جزيل شكره لرئيس جمهورية مصر العربية ” عبد الفتاح السيسي ” على وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية.

وأشاد عقيلة صالح بالجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لاستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية.