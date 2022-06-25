الغزال: البيان الأمريكي الأوروبي أكد بأن حكومة الدبيبة لن تستطيع إجراء الانتخابات

رأى المحلل السياسي، سالم الغزال، أن البيان الأمريكي الأوروبي حول العملية السياسية في ليبيا، يؤكد أن حكومة عبدالحميد الدبيبة (منتهية الولاية) لن تستطيع إجراء الانتخابات، كما أنها فشلت في إيصال البلاد إليها.

الغزال، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أكد أن البيان تحدث عن حكومة موحدة، لكنه كان غامضاً بعض الشيء في تحديد أي من الحكومتين التي سيعترف بها، رغم تأكيده على التوافق بين الليبيين.

وأشار إلى أن هذا البيان سيكون له منزلق خطير بشأن السلطة التنفيذية المنقسمة في الوقت الحالي بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، حيث سيفسره كل واحد منهما بأنه تأييد له.

واعتبر الغزال أن “الدبيبة يتمسك بالسلطة ويثقل الخزانة العامة بتبعات ذلك لاسترضاء المليشيات وآخرها فتحه لطريق البيفي بمبلغ وقدره 40 مليون أعطاها للجماعات المسلحة”.