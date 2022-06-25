المركز الوطني للأرصاد الجوية يصدر بلاغا تحذيريا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم المواطنين الليبيين من التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الفترة التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى أرقام قياسية.

وقال المركز في بلاغ له “نظرا لارتفاع الكبير على درجات الحرارة ينبه بعدم التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الذروة وذلك من منتصف النهار من الساعة 12صباحا إلى الساعة 05 مساء خلال الأيام القادمة.”

وتشهد منطقة الشمال الإفريقي هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تواصل في ارتفاعها مع تقدّم فصل الصيف.