ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت بمقر المنطقة الحرة مصراتة، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، وعدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء بعض المؤسسات والهيئات، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعدد من سفراء الدول والمهتمين بالنشاط الاقتصادي، في احتفالية الانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة.

رئيس مجلس إدارة منطقة مصراتة الحرة أشاد بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال كلمته بالجهود المبذولة التي تؤكد الاستعداد للبدء الفعلي في تشغيل المنطقة الحرة بعد تعثر أستمر لسنوات.

كما أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، على دور الوزارة في دعم هذه المنطقة من خلال ربطها بالجنوب لتصل إلى دولة النيجر، كما أكد بأن الوزارة تعمل علي ربط المناطق الحرة الاخري بأفريقيا معتبرًا الانتهاء من أعمال البنية التحتية خطوة مهمة لتفعيل المنطقة.

وفي كلمة لعبد الحميد الدبيبة، أكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة وإعطاءهم الدور الأكبر في تشغيلها واستثمارها ، وأن يقتصر دور القطاع العام في إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة التي تساهم في إزدهار المناطق الحرة المحلية.

وقُدمت خلال الاحتفالية، عروض ضوئية توضح خطة المنطقة الحرة مصراتة وأهم أهدافها، وهو الربط مع دول في أفريقيا ليكون ميناء مصراتة واجهة بحرية لها.

وبعد ذلك قام الدبيبة رفقة المشاركين في الاحتفالية بقص شريط الافتتاح والقيام بجولة ميدانية للتعرف على مكونات المنطقة الحرة، والاستماع إلى الشروح الوافية حول الأعمال المنجزة والخطة المستقبلية لتطويرها.

The post الدبيبة: يجب تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية