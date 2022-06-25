صرخة أسر أطفال التوحد في طبرق في وجه قلة الإمكانيات العلاجية

أخبار ليبيا 24-خاص

اشتكت، أسر الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في طبرق، من عدم توفر الإمكانيات اللازمة، في ظل عدم اهتمام الدولة بهذه الشريحة.

واجتمع أولياء أمور أطفال التوحد بالمركز الثقافي في طبرق لمناقشة المشاكل والمعوقات التي يواجهها أطفالهم، والتي من أبرزها نقص الأدوية وعدم وجود مراكز متخصصة لعلاجهم.

وقال، عبدالكريم غيث، أحد أولياء أمور أطفال التوحد، لأخبار ليبيا 24، إن هناك أكثر من 200 طفل توحد يعانون في نقص الأدوية والاهتمام من الدولة.

مراكز متخصصة

وأضاف غيث، نحتاج لمراكز متخصصة وأطقم طبية متخصصة لعلاج هؤلاء الأطفال. وتابع، أن المكافأة التي أقرتها الدولة متوقفة منذ 3 أشهر من دون أن نعرف الأسباب.

وأشار غيث، إلى أن علاج أطفال التوحد متقدم في الدول الأخرى، ولكن ما يقدم لهم في طبرق هو اجتهاد ومثابرة. وأبدى غيث احترامه للأطقم الطبية في المراكز المتواجدة في طبرق سواء الخاصة أو العامة، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل بدون إمكانيات.

وخلال الاجتماع، طالب أولياء الأمور بضرورة تصعيد الموقف من أجل الاهتمام بهذه الشريحة، مؤكدين أنهم سيواصلون عقد الاجتماعات، حتى تلبى جميع المتطلبات في طبرق.