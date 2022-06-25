لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب: على مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اخذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة إلى مقرها القانوني ببنغازي

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، اليوم السبت، بياناً، قالت فيه: “أنها تابعت مداولات اجتماع ما يسمــــى بمجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية المنعقد يوم الخميس الماضي الموافق 2022/06/23م بمدينة جادو وما صـرح به رئيس مجلس الوزراء منتهي الولاية بالموافقة على مناقشة مقترح ما يسمى بوزيــر النفط والغاز بشأن تغيير مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط”.

اللجنة، وفي بيان لها طالعته “ليبيا الحدث” ممهور باسم رئيسها عيسى العريبي، أكدت بأن “ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية هي فاقـــــدة للشرعية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات منذ سحب الثقة منها في سبتمبر 2021 م و يتعارض أيضا مع ما صدر عن رئيس المجلس الرئــــــــاسي من تعميم بعدم المساس بإدارات المؤسسات والهيئات العامة وخاصـــــــــــة بعد انتهاء ولايتها القانونية في 2022/06/22م ولم يعد لها الولايـــــــــــــــــــة القانونية و هي فاقدة السيطرة الفعلية على جميع الحقول والموانئ النفطية بإقليم الدولة الليبية”.

وحذرت اللجنة، من المســاس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعرقلة عملها، داعيةً الى تحييـــــدها من التجاذبات السياسية والنأي بها عن الصراعات وأن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على استمرار تدفق النفط وتوقـــــــــف عجلة الإنتاج والاضرار بالمصالح العامة للدولة خاصة في ظل الانقسام السيـــــــــاسي الحالي.

وأكدت اللجنة بأنها لن تعترف بأية قرارات ارتجالية بهذا الشأن، محملةً المسؤولية القانونية لمن يخــــالف ذلك وعلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اخذ التدابير اللازمة لنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها القانوني بمدينة بنغازي.