افحيمة: البيان الخماسي فضفاض وسيساهم في اتساع الهوة بين الفرقاء

ليبيا – اعتبر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة أن البيان الخماسي بيان فضفاض سيساهم في اتساع الهوة بين الفرقاء و يجذر الخلاف بما يضمن استمرار مصالح بعض الدول مع بعض الاطراف في ليبيا .

افحيمة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن نفس اللغة تستخدمها هذه الدول في كل مره لتعلن بشكل مبطن عن افلاس سياسي حيال حل القضية الليبية دون اقامة لاي اعتبار لمصلحة ليبيا كما تزعم هذه الحكومات.

وأشار إلى أن كل طرف في ليبيا سوف يحاول تفسير البيان لصالحه وسيدعي ان البيان اذا لم يكن يدعمه بشكل مباشر فهو على الاقل يؤيد مشروعه السياسي.

ورأى أن الحل في ليبيا لا يحتاج الى اكثر من التوافق الوطني بين الاجسام السياسية و نبذ الخلاف و المضي قدماً نحو تجديد الشرعيات المتأكله عبر انتخابات حره ونزيهه.

وفي الختام قال”من الغباء ان نعلق كل امالنا في انقاذ بلادنا على بيانات تصدرها دول قد تكون صاحبة مصلحه في عدم الاستقرار”.

