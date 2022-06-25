تحذير من موجة حر قياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذّر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمرة أثناء فترة الذروة.

وأصدر المركز، تحذيرًا بشأن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، خلال الأيام القادمة، خاصة في فترة الذروة من الساعة 12 صباحًا إلى الـ05 مساءً.

وأوضح المركز، أن موجة حر ستستمر على المناطق الغربية، حيث تصل الحرارة إلى 45 درجة مئوية، خاصة الدواخل والجنوب وتشمل المناطق الشمالية الشرقية بأقل حدة.