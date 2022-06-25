بليحق: أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة عرضوا مشاكلهم على عقيلة صالح

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة من كافة أنحاء ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللقاء تناول المشاكل التي تواجههم وعددا من مطالب كوادر المهن الطبية المساعدة مثل تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية واجبهم الإنساني، وتطوير وتدريب الكوادر الطبية، والتأمين الطبي للكوادر الطبية.

وفي ختام اللقاء كرم أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على مجهوداته الكبيرة في خدمة الوطن.