ليبيا – التقى المستشار عقيلة صالح أعضاء من لجنة المسار الدستور وهم عبدالله علي عبدالله وعبد الهادي الصغير، وأشاد صالح و بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري لتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

المستشار صالح أكد بحسب تدوينة لعضو المجلس عبد الهادي الصغير على الدور المصري الداعم للتوافق والاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول الي المرحلة الدائمة في عمر الدولة الليبية وانهاء المراحل الانتقالية.

وأضاف :” الجهود الوطنية المبذولة بين فريقي التواصل بين مجلس النواب والاعلى للدولة ان تدل الا على حرص الجميع لانهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الحالة الليبية”.

وأشاد المستشار صالح بالجهود المبذوله من قبل بعثة الامم المتحده في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستور وتقريب وجهات النظر الليبية للسير قدماً لاستكمال مسارات حل الازمة بين الليبيين.

كما تقدم المستشار عقيلة صالح بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربيه عبد الفتاح السيسي علي وقوفه ودعمه للشعب الليبي في جميع المحافل الدولية.

The post المستشار صالح يشيد بالدور المصري في دعم التوافق وتقريب وجهات النظر بين الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية