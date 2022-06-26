رئيس مجلس النواب يطلع على المشاكل التي تواجه النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة من كافة أنحاء ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة من كافة أنحاء ليبيا.

اللقاء تناول المشاكل التي تواجههم وعدد من مطالب كوادر المهن الطبية المساعدة مثل تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية واجبهم الإنساني ، وتطوير وتدريب الكوادر الطبية، والتأمين الطبي للكوادر الطبية.

وفي ختام اللقاء كرم أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب على مجهوداته الكبيرة في خدمة الوطن.