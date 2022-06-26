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التكبالي: البيان الأمريكي الأوروبي لم يزد على أن باع الهواء لليبيين

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عضو مجلس النواب،” علي التكبالي “، أن “البيان الأمريكي الأوروبي لم يزد على أن باع الهواء لليبيين”، قائلا إن من يريد استقرار ليبيا عليه أن ينصاع لقرارات السلطة التشريعية المنتخبة.

وقال التكبالي، في تصريحات صحفية لـ”العين الإخبارية”: “أن الأمم المتحدة وبعض الحكومات تطلق بيانات ليست ذات معنى وحمالة أوجه، وأن على من يريد دعم الاستقرار دعم الحكومة التي شكلها مجلس النواب”.

كما أردف عضو مجلس النواب أن “الأمر مرشح للمضي لنفس النقطة التي بدأنا منها من الخلاف والانقسام السياسي وأن الانتخابات التي يتحدثون عنها بعيدة المنال”.

مشيرآ إلى أن “من يريد الوصول للانتخابات يجب أن يصلح ملف الأرقام الوطنية، وملف الجنسية التي يحصل عليها كل من هب ودب، بطرق غير شرعية، وأن يفرش للانتخابات بحل المليشيات ونزع أسلحتها”.

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التكبالي علي التكبالي

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صحيفة الساعة 24

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