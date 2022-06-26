الشركسي: سبب مشكلة الكهرباء من اختلس أموالها العام الماضي ووعدنا بحلها

أرجع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أسباب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي إلى من قاموا باختلاس الأموال المخصصة له العام الماضي.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “سؤال قبل اتهام الذين يغلقون النفط بالوضع الحالي للكهرباء، أما وعد دبيبة بحل مشكلة الكهرباء في خمس شهور السنة الماضية؟ ثم عاد مجددا ووعد بحلها جذريا في نوفمبر الماضي؟! ووقتها كان النفط يتدفق ويتحصل هو وحكومته على أموال طائلة من حليفه بالمصرف المركزي الصديق الكبير لأجل الكهرباء؟”.

وأضاف: “إغلاق النفط مستنكر ومرفوض بشدة، ولكن من سبب في انقطاع الكهرباء هو من قام باختلاس أموالها العام الماضي، ووعدنا زورا وبهتانا بحلّها واليوم يحاول توجيه الناس لكي يلوموا غيره”.