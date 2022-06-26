العبدلي يوجه نداء استغاثة بسبب تفاقم وضع شبكة الكهرباء

‏قال رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء وئام العبدلي إنه يتوقع تفاقم وضع الشبكة وازدياد في ساعات طرح الأحمال.

وأرجع العبدلي في تسجيل مصور ليل السبت، سبب زيادة ساعات طرح الأحمال إلى نقص الغاز على وحدات توليد الكهرباء بسبب إغلاق الحقول النفطية.

واعتبر أن الغاز هو الوقود الرئيسي في محطات التوليد في ليبيا وبفقده فقدت الشركة قدرات تفوق 1000 ميغاوات وهو رقم كبير في الشبكة الليبية.

كما أشار العبدلي إلى أن العاملين في الشركة يبذلون كل جهودهم للسيطرة على الوضع لكن في صورة عدم وجود حلول عاجلة فإن المشكلة ستتفاقم وسيتزايد عدد ساعات الطرح.