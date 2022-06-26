امطير: “البيان الخماسي” يشير بوضوح إلى تبديل حكومة الدبيبة

رأت عضو مجلس الدولة أمنة امطير أن “البيان الخماسي للدول الكبرى هو تذكير للشارع بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت شرعيتها بعدم قدرتها على تنفيذ وعودها في إجراء الانتخابات”.

وقالت امطير في تصريحات صحفية إن “حكومة الدبيبة أصبحت حكومة لطرابلس فقط”، مشيرة إلى أن “الحديث عن تشكيل حكومة موحدة يأتي خلافا على ما عهدناه سابقا من تصريحات، وهي إشارة واضحة لتبديل حكومة الدبيبة”.

وأضافت امطير: “الحديث عن حكومة موحدة، يمكن أن تكون حكومة جديدة أو حكومة باشاغا مع إجراء تعديلات وزارية كبيرة وتبنى على توافق بشكل أكبر وترضي معظم الأطراف”.