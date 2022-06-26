البيوضي: بيان الدول الغربية واضح فلا توجد شرعية كاملة للدبيبة ولا بديل إلا حكومة مصغرة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية ” سليمان البيوضي ” إن البيان الصادر عن الدول الغربية واضح بذاته فلا توجد شرعية دولية ( كاملة) لعبد الحميد الدبيبة ولا بديل إلا حكومة مصغرة (منزوعة الدسم) لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشار فيه إلى أنه لا اعتراف بحكومة باشاآغا، مع إمكانية إجراء الانتخابات بحكومتين من خلال وزارة الداخلية.

وتابع البيوضي قائلآ: ”باختصار هو بيان مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضد الحكومتين، وقد آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022“.