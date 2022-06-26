ليبيا الان

العامة للكهرباء: تركيب محول لتخفيف الأحمال على المنطقة من الكريمية حتى السواني

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، الانتهاء من تركيب محول جهد «30 /11 ك.ف» الإرسال.

كما أشارت الشركة في بيان مقتضب، إن العمل جار علي إجراء الاختبارات النهائية لتشغيل المحول وتخفيف الأحمال علي المنطقة الممتدة من الكريمية وحتى مدخل السواني.

ويشار الى أنه الجمعة الماضية ، قد أعلنت الشركة العامة للكهرباء اضطرابا في تشغيل الشبكة الكهربائية بسبب نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة

وأشارت الشركة في بيان، إلى فقد 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية، وحدوث اضطراب في تشغيل الشبكة الكهربائية تسبب في خروج بعض الوحدات، موضحة استمرار العمل على إعادة دخول الوحدات على الشبكة.

الوسوم

الشركة العامة للكهرباء العامة للكهرباء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك