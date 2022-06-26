الأرصاد تحذر من استمرار موجة الحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا فترة المساء على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وبين 39 و42 درجة مئوية علي باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.