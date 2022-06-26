الأرصاد تحذر من استمرار موجة الحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا فترة المساء على المناطق الساحلية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، وبين 39 و42 درجة مئوية علي باقي المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.
الواحات- السرير- تازربو – الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك