الدرقاش: يقطعون الغاز حتى لا تظهر نتائج تطوير الدبيبة لقطاع الكهرباء

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه يتم قطع الغاز، حتى لا تظهر نتائج تطوير رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لقطاع الكهرباء، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا على إعلان شركة الكهرباء فقدان 300 ميجاوات من القدرات الإنتاجية بسبب نقص تزويد الغاز: “الكهرباء داخل سوق المناكفة السياسية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “اقطع الغاز حتى لا تظهر نتائج تطوير قطاع الكهرباء وكل ما فعله الدبيبة يصبح حرث في بحر”، وفقا لحديثه.

وتابع “الكل يشتم الكهرباء ويغفل عن من يقفل الغاز والنفط ويتسبب في أزمة الكهرباء”، على حد زعمه.