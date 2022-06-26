الارصاد تصدر تحذيـراً هامـاً للمواطنين بشأن “موجـة الحـر الساخنة”

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن موجة الحر الساخنة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في نشرة صادرة عنه.

وجاء في التحذير أنه “نظرا للارتفاع الكبير على درجات الحرارة ينبه المركز الوطني للأرصاد الجوية بعدم التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الذروة، وذلك من منتصف النهار من الساعة 12صباحا إلى الساعة 05 مساء, خلال الأيام القادمة.

وكانت الارصاد الجوية أشارت إلى أن موجة حر مستمرة على المناطق الغربية حيث تصل الحرارة إلى 45 درجة مئوية وخاصة فى الدواخل والجنوب وتشمل المناطق الشمالية الشرقية بأقل حدة، كل ذلك بمشيئة الله وعلمه.