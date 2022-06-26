صالح يبحث مشاكل أعضاء نقابة المهن الطبية المساعدة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة من كافة أنحاء ليبيا.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة تناول المشاكل التي تواجه أعضاء النقابة وعدد من مطالب كوادر المهن الطبية المساعدة مثل تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية واجبهم الإنساني ، وتطوير وتدريب الكوادر الطبية، والتأمين الطبي للكوادر الطبية.

وفي ختام اللقاء كرم أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.