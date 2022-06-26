لارتفاع درجات الحرارة..الأرصاد الجوية ينبه من التعرض لأشعة الشمس فترة الذروة

العنوان – طرابلس

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء فترة الذروة.

وأشار مركز الأرصاد الجوية عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن هذا التنبيه نظرا للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وشدد المركز على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس من منتصف النهار من الساعة 12صباحا إلى الساعة 05 مساء, خلال الأيام القادمة.

وكان المركز أشار إلى أن موجة حر تستمر على المناطق الغربية حيث تصل الحرارة إلى 45 درجة مئوية وخاصة فى الدواخل والجنوب.

ولفت مركز الأرصاد الجوية إلى أن هذه الموجة تشمل المناطق الشمالية الشرقية بأقل حدة.