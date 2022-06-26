الصويعي: على المجلس الرئاسي أن يضع يده على الجرح لكي يداويه

رأت عضو مجلس النواب، فاطمة الصويعي، أن كل مشاريع المصالحة التي طرحت منذ 2011 لو تم إنفاق أموالها على جبر الضرر وإعادة المهجرين إلى مناطقهم لتمت المصالحة بطريقة فعلية، على حد قولها.

وقالت الصويعي في تصريحات صحفية: “مشروع المجلس الرئاسي للمصالحة، كفيل بهذا، ونتمنى أن تكون المصالحة فعلية وعلى الأرض، فلم نشاهد أي رئيس للمجلس الرئاسي ذهب لمدن تاورغاء ومرزق، وترهونة، وغيرها، وهي مناطق يجب أن تتم بها المصالحة، بعدما شهدت حروب وتهجير وقتل”، بحسب حديثها.

وأضافت “على المجلس الرئاسي أن يضع يده على الجرح لكي يداويه، فالمصالحة ليست بالورش والتجمعات والندوات”، وفقا لقولها.

وتابعت “يجب على المجلس الرئاسي الذهاب للمناطق التي تريد المصالحة مثل ترهونة التي حصلت فيها مقابر جماعية، والأموال التي تصرف في القاعات وغيرها يجب أن تصرف على مصالحة فعلية”، بحسب تعبيرها.