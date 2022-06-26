عقيلة صالح يبحث المشاكل التي تواجه نقابة المهن الطبية المساعدة | أخبار ليبيا 24

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أمس السبت أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة من كافة أنحاء ليبيا.

وبحث اللقاء المشاكل التي تواجههم وعدد من مطالب كوادر المهن الطبية المساعدة.

وتمثلت في تشكيل جهاز لحماية الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمرافق الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

فضلا عن تطوير وتدريب الكوادر الطبية، والتأمين الطبي للكوادر الطبية.

وفي ختام اللقاء كرم أعضاء النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة رئيس مجلس النواب على مجهوداته الكبيرة في خدمة الوطن.