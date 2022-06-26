العباني: تمسك الدبيبة بالحكم بعد 22 يونيو.. اغتصاب للسلطة

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن بيان الدول الكبرى الخمس، يتبنى ما ترسمه المستشارة الأممية ويليامز، والتي صبت الزيت على الحريق، و ويليامز مهندسة خارطة الطريق، مسؤولة عن اشتعال النار في الهشيم.

أضاف في تصريحات صحفية أن ويليامز تجاهلت إرادة الشعب الليبي في تعيين حكومة، ومنحها الثقة من برلمان تعترف بشرعيته، ومجلس النواب لم يشرعن خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات تونس – جنيف، كما أن البرلمان رغم أنه لم يعيّن الحكومة المنبثقة عن، فقد منحها الثقة، متجاهلا ما هو مُوكل إليه من اختصاصات بموجب المادة 17 من الإعلان الدستوري.

وتابع قائلًا أن سحب الثقة من الحكومة التي استندت في شرعيتها على ثقة مجلس النواب، أصبحت بموجبه حكومة تسيير أعمال، و تعيين البرلمان لحكومة بديلة ومنحها الثقة هو اختصاص أصيل للبرلمان، كما أن حكومة خارطة الطريق مستمرة رغم تعيين البرلمان لحكومة بديلة بحجة أنها جاءت لإجراء انتخابات، وهذه كانت مقررة في 24 ديسمبر.

ولفت إلى أن الحكومة لم تتمكن من إجراء الانتخابات، وتم سحب الثقة منها ومدتها انقضت بتعيين حكومة الجديدة، كما انتهت خارطة الطريق بتاريخ 22 يونيو، وأن استمرار تشبث حكومة تسيير الأعمال بالحكم، وعدم تسليم السلطة للحكومة المُعينة من البرلمان يعتبر اغتصابا للسلطة.